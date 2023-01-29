中國即日起恢復審發日本公民普通簽證

【有線新聞】中國駐日本大使館宣布即日起恢復審發日本公民到中國的普通簽證。

中國駐日本大使館自本月10日暫停審發日本公民赴華的普通簽證，一度引起日本外務省抗議，要求中方撤銷有關措施。日本早前因應疫情發展，收緊中國旅客入境要求，中方批評有少數國家對華實施歧視性入境限制。