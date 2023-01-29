通關︱政黨去信衛健委倡撤檢測要求　陳國基：近日向內地拜年都不斷提及

【有線新聞】民建聯去信國家衛健委要求取消兩地通關檢測要求，政務司司長陳國基說近日有跟內地商討取消通關限制，希望盡快有好消息。

民建聯主席李慧琼：「我們民建聯的人大、政協寫信給衛健委，希望取消現在兩地通關限制，不需要再做核酸檢測、沒有配額，希望司長積極幫忙去跟進。」

陳國基：「剛才李慧琼主席所說的我聽得很清楚了，完全收到。其實坦白說這幾天新年期間，我都不斷以短訊、電話也好，跟內地拜年，其實都不斷提這件事，希望盡早帶好消息給大家。」