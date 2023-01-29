返回
按輸入鍵開始搜尋

通關︱政黨去信衛健委倡撤檢測要求　陳國基：近日向內地拜年都不斷提及

  • i-Cable
  • 2023年01月29日
【有線新聞】民建聯去信國家衛健委要求取消兩地通關檢測要求，政務司司長陳國基說近日有跟內地商討取消通關限制，希望盡快有好消息。
民建聯主席李慧琼：「我們民建聯的人大、政協寫信給衛健委，希望取消現在兩地通關限制，不需要再做核酸檢測、沒有配額，希望司長積極幫忙去跟進。」
陳國基：「剛才李慧琼主席所說的我聽得很清楚了，完全收到。其實坦白說這幾天新年期間，我都不斷以短訊、電話也好，跟內地拜年，其實都不斷提這件事，希望盡早帶好消息給大家。」
其他人也在看
一線搜查｜男子新年食隔夜菜　腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲　連開三槍擊中菲裔醉漢　警指開槍屬「應該」
2023年01月25日
農曆新年24大禁忌　不可洗澡、剪髮、午睡　食粥全年行衰運｜兔年2023
2023年01月21日
2023兔年生肖開工吉日　6招秘訣助打工仔加薪　想升職辦公室必擺這植物
2023年01月21日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過　一區只有7度　氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月18日