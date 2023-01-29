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通關｜譚耀宗料數天後撤銷檢測要求、配額限制
i-Cable
2023年01月29日
【有線新聞】全國人大常委譚耀宗預計兩地通關核酸檢測要求幾天後會公布取消，又說過關人流較預期少，配額限制亦會撤銷。
譚耀宗：「免核酸檢測應該都很快會有決定，可以不需要做，因為我們聽司長都說『很快、很快』，可能未來數天。配額我估計都會取消，因為配額當時考慮是怕春節太多人會擠塞在口岸，大家等數小時不好吧，安全等各方面都有問題，所以我估計配額不需要了，而且配額都用不盡。配額有好目的是安排有序回內地，既然有序都做到，以及人數較估計時不是那麼高，配額完全有餘可應付到。」
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