荃灣雜貨店茶葉掩飾藏冰毒　值約7500萬元　42歲男通緝犯被捕

【有線新聞】警方在荃灣一間雜貨店檢獲市值約7,500萬元懷疑冰毒，拘捕一名男子。

檢獲的懷疑冰毒重約130公斤，估計市值約7,500萬元，包裝成茶葉作掩飾。警方接獲線報搜查享和街一間雜貨店，在店內檢獲這批冰毒，拘捕一名42歲男子，相信他利用雜貨店藏毒，正調查毒品來源，而涉案男子同時涉及另一宗案件，正被法庭通緝。