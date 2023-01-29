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荃灣雜貨店茶葉掩飾藏冰毒 值約7500萬元 42歲男通緝犯被捕
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2023年01月29日
【有線新聞】警方在荃灣一間雜貨店檢獲市值約7,500萬元懷疑冰毒，拘捕一名男子。
檢獲的懷疑冰毒重約130公斤，估計市值約7,500萬元，包裝成茶葉作掩飾。警方接獲線報搜查享和街一間雜貨店，在店內檢獲這批冰毒，拘捕一名42歲男子，相信他利用雜貨店藏毒，正調查毒品來源，而涉案男子同時涉及另一宗案件，正被法庭通緝。
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