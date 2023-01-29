i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
跨灣大橋行人與單車爭路 醫療輔助隊派傳單呼籲安全
i-Cable
2023年01月29日
【有線新聞】醫療輔助隊在將軍澳派傳單呼籲市民注意單車安全。
急救員在跨灣大橋向市民派發宣傳單張，有急救員扮成吉祥物，香港單車代表隊成員黃金寶亦有到場協助。醫療輔助隊留意到近日多了市民到跨灣大橋踏單車和散步，有時行人與單車爭路造成危險，提醒行人避免在單車徑行走，而市民踏單車亦要有安全裝備，包括頭盔和護膝等。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月18日
下一則新聞
下一則新聞
荃灣雜貨店茶葉掩飾藏冰毒 值約7500萬元 42歲男通緝犯被捕
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
一線搜查｜內地通關「返大陸」預約7步教學 口岸配額、時段、申請限制一文看｜附預約連結
生活
有線生活
2023年01月12日
去年逾300兒童服用受污染非處方咳藥水死亡 攝入小量也可致命
兩岸國際
新聞資訊
2023年01月24日
休班消防蒲台島釣魚疑失蹤 救援人員海陸空搜救
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月26日
教育局倡100分鐘午膳、小息時間 逾九成小學不達標 心理學家：實體社交很寶貴
港聞
新聞資訊
日日有頭條
首頁新聞
2023年01月27日
東京13間新酒店2023 3分鐘到JR！免費溫泉／房內桑拿／無邊際泳池 6人家庭可入住
旅遊
生活
有線生活
2023年01月27日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月12日
其他人也在看
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月18日