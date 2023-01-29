跨灣大橋行人與單車爭路　醫療輔助隊派傳單呼籲安全

【有線新聞】醫療輔助隊在將軍澳派傳單呼籲市民注意單車安全。

急救員在跨灣大橋向市民派發宣傳單張，有急救員扮成吉祥物，香港單車代表隊成員黃金寶亦有到場協助。醫療輔助隊留意到近日多了市民到跨灣大橋踏單車和散步，有時行人與單車爭路造成危險，提醒行人避免在單車徑行走，而市民踏單車亦要有安全裝備，包括頭盔和護膝等。