澳網　祖高域決賽挫捷斯柏斯　第10度封王

【有線新聞】澳洲網球公開賽，祖高域第10度封王，決賽直落三盤擊敗捷斯柏斯，追平拿度22項男單大滿貫紀錄。

去年因為沒接種疫苗被取消簽證驅逐出境，錯失衛冕機會。祖高域今年強勢回歸，晉級過程只失了一盤。決賽鬥希臘的捷斯柏斯，首盤把握一次機會破發，先贏6比3。

過去12次交手，35歲的祖高域取得壓倒性優勢，贏了10次，包括2021年法國公開賽決賽，落後兩盤下反勝捧盃。這位塞爾維亞球手，第二盤成功化解破發危機，追到打決勝局，贏細分7比4，盤數拉開2比0。

24歲的捷斯柏斯，要追逐個人首項大滿貫錦標，第三盤嘗試反撲。但祖高域相當強勢，全場大意失誤只有22次，比對方少20次，是今場勝負關鍵之一。捷斯柏斯決勝分回出界，祖高域決勝局再贏細分7比5，盤數贏3比0，10次入決賽都捧盃而回，澳網連勝紀錄增至28場。

爬上看台與家人、教練分享喜悅，亦都終於可以釋放壓力。

澳網男單冠軍祖高域：「我想說這是生涯最具挑戰的巡迴賽之一。去年不能參賽，今年回歸。我要感謝所有人讓我感到賓至如歸，讓我在墨爾本、澳洲感到自在。只有我的團隊和家人才知道，過去四、五星期我們經歷了甚麼。這是我生涯最大的勝仗。」

個人第22個大滿貫錦標到手，追平拿度紀錄，祖高域最新排名會重返世界第一。