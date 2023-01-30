寒冷天氣｜新界打鼓嶺出現結霜　大埔有汽車玻璃「披白衣」

【有線新聞】寒冷天氣警告仍然生效，新界打鼓嶺結霜。

清晨5時許，打鼓嶺溫度只得1.7度。在大埔田村，停在路邊的車輛擋風玻璃鋪了一層薄薄的霜。天文台說，東北季候風正為廣東帶來寒冷及乾燥的天氣，今早市區氣溫降至12度以下，新界氣溫顯著較市區低，日間氣溫最高約17度。