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寒冷天氣｜新界打鼓嶺出現結霜 大埔有汽車玻璃「披白衣」
i-Cable
2023年01月30日
【有線新聞】寒冷天氣警告仍然生效，新界打鼓嶺結霜。
清晨5時許，打鼓嶺溫度只得1.7度。在大埔田村，停在路邊的車輛擋風玻璃鋪了一層薄薄的霜。天文台說，東北季候風正為廣東帶來寒冷及乾燥的天氣，今早市區氣溫降至12度以下，新界氣溫顯著較市區低，日間氣溫最高約17度。
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