高鐵香港段重開兩星期　前高鐵司機冀香港司機可駕駛前往新廣州東站

【有線新聞】新春長假期結束，高鐵香港段重開至今兩星期，截至上周四，共接載14萬人次。四年前負責駕駛首班北上列車的高鐵司機說，開心可見到高鐵重開，期望香港的司機可駕駛列車前往新增的廣州東站。

高鐵香港段五年前通車，僅僅一年多就遇上疫情，停運三年，到今年1月中才重開。

五年前，首班由香港北上到廣州南的高鐵接載時任特首林鄭月娥等一眾官員試坐，負責駕駛這班列車的司機葉紫珊回顧過去數年高鐵通車不久即停運，感到可惜。

高鐵列車員工督察葉紫珊：「知道沒有辦法，唯有繼續守候，守候到現在終於重開。（復運當日）我都有去月台，看看列車、看看乘客，當時也覺得終於看到車上有乘客、有一家大小，正值春運，一家大小開心回內地拜年，都非常開心，因為三年來已習慣只有通勤人員或職員乘搭這輛列車，見到有乘客開心乘搭，我也很開心。」

紫珊去年1月改任列車員工督察，不再需要駕駛列車，主要負責管理司機和編配人手等。

今次高鐵恢復通車，香港的司機暫未能駕駛到新增的廣州東站，港鐵說與訓練安排有關，紫珊希望日後香港司機有機會參與。

她又提到，兩地過關的工作人員仍要按防疫要求每48小時提供核酸檢測，期望政府盡早取消安排，方便旅客和工作人員。