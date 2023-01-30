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沙田馬場職員被退役馬匹踢傷 腹部受傷送院
i-Cable
2023年01月30日
【有線新聞】沙田馬場有職員被馬踢傷。
受傷職員清醒由馬會的救護車送到威爾斯親王醫院治理，早上八時左右，職員在馬房工作期間，遭一隻退役馬匹踢中腹部。
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