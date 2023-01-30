i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
日本長野縣滑雪場附近雪崩當局搜救
i-Cable
2023年01月30日
【有線新聞】日本長野縣一個滑雪場附近發生雪崩，搜索隊發現兩名心臟驟停的男子，正確認他們是否失蹤的外籍遊客。
當局早上展開搜救行動。前一天下午 ，有外國遊客向警方報案，稱位於小谷村，海拔大約2,100米的天狗原東面山坡發生雪崩。警方指當時約10人在該處滑雪，5人被雪掩埋，當中3人脫險後自行下山求救，其中一人因肩痛送院治理。
氣象廳上周五傍晚起，向小谷村發出雪崩警報，小谷村的積雪高達一米 。
兩岸國際
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月18日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日
下一則新聞
下一則新聞
重劍大獎賽多哈站 江旻憓獲得銅牌
體育
新聞資訊
今天
推薦閱讀
休班消防蒲台島釣魚疑失蹤 救援人員海陸空搜救
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月26日
西貢六旬漢因宗教問題爭執捱斬 同居女友涉傷人被捕
港聞
新聞資訊
2023年01月29日
一線搜查｜內地通關「返大陸」預約7步教學 口岸配額、時段、申請限制一文看｜附預約連結
生活
有線生活
2023年01月12日
去年逾300兒童服用受污染非處方咳藥水死亡 攝入小量也可致命
兩岸國際
新聞資訊
2023年01月24日
荃灣碼頭男子墮海遇溺 消防救起後送院不治
港聞
新聞資訊
2023年01月23日
通關｜澳門每日四至五萬人入境 旅客指澳門較方便：不考慮香港
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月23日
其他人也在看
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月18日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日