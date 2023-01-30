日本長野縣滑雪場附近雪崩當局搜救

【有線新聞】日本長野縣一個滑雪場附近發生雪崩，搜索隊發現兩名心臟驟停的男子，正確認他們是否失蹤的外籍遊客。

當局早上展開搜救行動。前一天下午 ，有外國遊客向警方報案，稱位於小谷村，海拔大約2,100米的天狗原東面山坡發生雪崩。警方指當時約10人在該處滑雪，5人被雪掩埋，當中3人脫險後自行下山求救，其中一人因肩痛送院治理。

氣象廳上周五傍晚起，向小谷村發出雪崩警報，小谷村的積雪高達一米 。