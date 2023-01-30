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特朗普稱能24小時內化解俄烏戰爭　指美國無能中國才乘虛而入

  • i-Cable
  • 2023年01月30日
【有線新聞】美國前總統特朗普演說稱自己能夠在24小時內化解俄烏戰爭。
特朗普於新罕布什爾州共和黨年度大會演說，稱當年競選總統時，很多人都認為以他的性格上任第一個星期就會發動戰爭，但情況恰恰相反，又說如果自己仍在任總統，俄羅斯就不會入侵烏克蘭，即使戰鬥持續至今，他仍可於24小時內化解這場戰事，特朗普亦提到現時的台海局勢，認為大陸看到美國的無能才會乘虛而入。
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