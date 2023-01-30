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簡約公屋｜何永賢：選址港九新界都有很難得　造價9.5億將分兩次申撥款

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  • 2023年01月30日
【有線新聞】簡約公屋再覓得四幅地，其中三幅是市區地，合共八幅用地可建三萬個單位。房屋局局長何永賢說市區單位將佔一半，而項目最新造價估算較早前公布少約9.5億元，主要是調整了設計及建築成本，會分兩次向立法會申請撥款。
簡約公屋最早公布四幅地都是新界地，最新覓得的四幅地就有三幅是市區地，分別在啟德、牛池灣及柴灣。
啟德世運道一幅最大，佔地5.7公頃，鄰近啟德港鐵站，可以興建約一萬個單位。牛池灣彩興路選址就要「插針式」建屋，兩個地盤合共約1.1公頃。柴灣常安街的用地最小，旁邊是柴灣THEi，佔地只有0.9公頃，預計興建約1,600個單位。餘下一幅新界地位於小欖樂安排，是已停用的海水化淡廠，地盤約3.8公頃，可興建約5,000個單位，據了解建樓宇時不會拆走原有建築。
「現在這幾個地塊成熟時，我認為分布是很好的，從地圖上看，差不多是南到北，港島、九龍、發展成熟的新市鎮，新界區各個分布都有，我覺得這是很難得。」何永賢預計八幅地可達成興建三萬間簡約公屋目標，而整個項目原本預計要近274億元，政府最新公布便宜了，只要約264億元，節省約9.5億元，平均每個單位節省30,000元。
何永賢：「可以在樁柱設計、污泥的處理安排有所減省，另外設計上方方面面都有調節，譬如有些簡約公屋，原先樓底是3米高，建築署認為2.9米或者低一點都可以，因為是短暫用途。」她指會分兩次向立法會申請撥款，首階段先申請149億元，開展啟德、牛池灣、屯門青麟路及元朗攸壆路選址的工程。
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