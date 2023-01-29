K1空手道超級聯賽　劉慕裳在女子個人形摘銀

【有線新聞】世界一級空手道超級聯賽開羅站，港隊的劉慕裳在女子個人形獲得銀牌。

小組賽首名晉級淘汰賽，劉慕裳先後擊敗埃及、日本代表。 決賽對東京奧運銀牌得主，日本的清水希容以「八步連」應戰，獲得43.7分，0.5分之差屈居亞軍。