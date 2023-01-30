重劍大獎賽多哈站　江旻憓獲得銅牌

【有線新聞】重劍大獎賽多哈站，港隊的江旻憓獲得銅牌。

以種子身份直入正賽，世界第3的江旻憓連過四關，包括八強險勝南韓的康映美。四強面對排名低4位，法國的簡達莎美，鬥到「決一劍」輸12比13，無緣決賽，不設季軍戰下收獲銅牌。