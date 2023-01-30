兒童住宿照顧檢討提39建議　院長登記制、須修保護課程　狄志遠倡吸引入行

【有線新聞】據了解兒童住宿照顧及相關服務委員會第二階段報告大致完成，報告披露兒童院等服務使用者4至6成有特殊需要，初步建議包括增加前線照顧人員人手。有議員認為政府應思考如何吸引更多人入行。

「童樂居」2021年底爆出虐兒案後，社署去年4月成立委員會檢討兒童住宿照顧及相關服務。據了解，針對兒童院、男女童院、兒童之家等照顧服務的第二階段檢討差不多完成，委員會收集數據後發現有特殊需要包括教育、照顧、精神健康問題等的服務使用者，佔整體服務名額約4至6成。

初步提出39項建議包括增加社工、前線照顧人員，例如增加助理社會工作主任職級人手，專注個案輔導工作、加強家校協作和聯繫；增加聘用保健員，應對特殊需要兒童各種醫療需要，包括儲存及分發藥物、陪診等；訂明個案社工作為「個案經理」職能，定期跟進有關兒童。

有立法會議員關注社福界人手不足，要思考如何吸引人入行。社會福利界（新思維）議員狄志遠：「整個社福界人手短缺，很多行業聘請社工都不容易，加上近數年兒童院發生事件，對部分社工都卻步，聘請人難上加難。可能有支援隊伍，包括有心理學家、職業治療師、物理治療師、教育心理學家，一個團隊支援兒童院，對社工運作有一定幫助，（減輕）工作負擔、壓力不太大，可能較易吸引人入行。」

另外，報告又建議加強員工培訓，引入院長登記制度，入職時須於指定時間內完成指定保護兒童培訓課程，確保他們能及早察覺懷疑受虐兒童。加強內部服務審查機制，在合適地點安裝閉路電視系統，管理層須定期向機構管治委員會交管理報告。