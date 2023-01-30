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前立法會議員梁家騮廣告中標示折扣　涉違專業守則　醫委會聆訊

  • i-Cable
  • 2023年01月30日
【有線新聞】立法會前醫學界議員梁家騮被投訴違反專業守則，案件在醫委會聆訊。
梁家騮及代表律師到醫委會出席聆訊，他被指2016年在自己有份的內視鏡診所刊登「早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃」廣告違反專業守則。他指提供優惠是希望篩查出負擔能力較低的病人，避免他們延誤治療，診所提供場地供合作醫生進行腸胃鏡檢查、並提供優惠，如果由他親自進行檢查不會提供優惠；又說診所網頁上有提到風險，否認自己一面倒說做檢查的好處。
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