南丫島發電廠對開海面貨船起火　一死12人獲救

【有線新聞】南丫島對開海面有貨船起火，一名船員死亡，12人獲救。

艘碇泊在南丫島發電廠對開海面，上午8時45分起火，水警和消防分別在香港仔基地出發往現場救火。消防到場後出動一隊煙帽隊用一條灌救，飛行服隊派出直升機協助，至10時46分將火勢撲熄。