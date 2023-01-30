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南丫島發電廠對開海面貨船起火 一死12人獲救
i-Cable
2023年01月30日
【有線新聞】南丫島對開海面有貨船起火，一名船員死亡，12人獲救。
艘碇泊在南丫島發電廠對開海面，上午8時45分起火，水警和消防分別在香港仔基地出發往現場救火。消防到場後出動一隊煙帽隊用一條灌救，飛行服隊派出直升機協助，至10時46分將火勢撲熄。
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