撤隔離令｜部份私家診所拒治理確診者　有家庭醫生倡分流病人

【有線新聞】新型肺炎確診者的隔離令即日起撤銷，患者可外出及如常上班上學，亦可到私家診所看醫生。有家庭醫生說部分診所可能因為地方小，以及其他防疫考慮，未必診治確診病人。

感染新型肺炎即日起不用再呈報及隔離，可自行外出求醫。我們以顧客身份去過上環一帶的私家診所，八間診所有兩間拒絕治理確診病人。私家診所護士：「如確診，我們不會醫治。（記者：即是不為新型肺炎病人診症？連遙距診症也不做？）我們沒有遙距診症。（記者：為甚麼？）醫生沒有這個服務。」

本身有為確診病人看病的家庭醫生林永和說愈來愈多私家醫生都願意收症，估計部分醫生是考慮自身情況，擔心未能應付而拒絕，「例如可能醫生本身較年長，又或者家有長者，十分擔心自己受感染；又或者診所地方淺窄，又有很多其他病人須照顧、接種疫苗等，他們便會考慮自身情況是否適合同時為確診病人看病。」

他以自己診所為例，護士一般先在電話分流病人，如屬輕症確診病人會建議他們使用遙距診症，即使想自行來看病都會在診症時間上調節，「會看看能否安排較少其他病人的時間，如剛開門診又或者那一更快將結束的時間。另外他們來到，會提醒他們戴好口罩，不要除下口罩，我們環境上都會有空氣清新機，另外亦有使用防菌塗層，減低環境的傳染，每一更都會用漂白水清潔。」如果沒有提前預約，會盡量安排他們在診所門外等候，減少與其他病人交叉感染的風險。