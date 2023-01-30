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撤隔離令｜確診者恩恤津貼下月中終止　至今共向2728人發放

  • i-Cable
  • 2023年01月30日
【有線新聞】本地確診者的一筆過恩恤現金津貼下月中停止接受申請。
政府說津貼是臨時措施，隨著防疫措施調整、隔離令撤銷，市民生活正有序復常，確診者恩恤津貼計劃將停止運作，下月十四日起不再接受申請；而截至上周五，政府共向2,728人發放津貼。
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