撤隔離令｜確診者恩恤津貼下月中終止　至今共向2728人發放

【有線新聞】本地確診者的一筆過恩恤現金津貼下月中停止接受申請。

政府說津貼是臨時措施，隨著防疫措施調整、隔離令撤銷，市民生活正有序復常，確診者恩恤津貼計劃將停止運作，下月十四日起不再接受申請；而截至上周五，政府共向2,728人發放津貼。