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修例風波｜男子禁錮電單車司機囚八個月　官指案情與付國豪案相若

  • i-Cable
  • 2023年01月30日
【有線新聞】一名男子於2019年反修例事件參與禁錮一名電單車司機，判監8個月。
2019年8月5日，屯門公路有約200人堵路，一名電單車司機撞向路障倒地、被圍毆及用索帶綑綁，被告被人拍到用索帶綁起司機雙腳，他在區域法院承認非法禁錮罪。
法官李慶年指被告夥同其他人犯案，案情與內地記者付國豪在機場遇襲及禁錮相若，以此案作為量刑參考，考慮到案中司機即使被禁錮時間短但傷勢較重，以12個月為量刑起點，判被告監禁8個月。
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