政府料周四公布系列措施吸引海外旅客　送50萬張機票　業界倡贈車票予內地客

【有線新聞】為吸引旅客重臨香港，據了解政府星期四將公布系列措施，包括送出50萬張機票，旅遊業界相信有一定吸引力，可以帶動旅遊業及零售餐飲等復蘇。

防疫大鬆綁已經一個月，海外旅客來港已不用檢疫檢測。據了解政府星期四會聯同旅遊業界公布一系列措施，希望吸引旅客來港，包括送出50萬張機票，旅客入境時亦會獲贈電子購物券。

看看近幾個月的數字，由去年九月底實施「0+3」，訪港旅客一直緩慢增長，到11月只有11萬多人次訪港，跟疫情前相比仍有一大段距離。旅遊業界相信送機票等措施，有一定吸引力。

旅遊促進會總幹事崔定邦：「例如澳門，很簡單地吸納短途客，即香港。澳門推出買一送一來回交通安排，很多香港居民打算立即或已到澳門玩，在噱頭和實際效果其實是有用的。（新措施）最大作用是告訴環球旅遊市場，香港已恢復業務。疫情前訪港旅客以內地客為主，2019年就佔大約七成八，崔定邦希望預留一定比例的機票予內地旅客，「哪個地區的旅客消費力最高？就是內地市場，環球旅遊業都在爭取內地客到當地旅遊消費。透過派機票給國家大城市旅客，令最高消費那批客人首選來港消費、購物、飲食，這是即時挽救香港經濟最快速的方法。」他建議可送贈直通巴或高鐵車票吸引更多內地客來港。