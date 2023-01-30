幼童接種率不足三成　楊何蓓茵：防疫新階段「口罩令總會變」　籲家長及早安排

【有線新聞】公務員事務局局長楊何蓓茵指本港已進入防疫新階段，呼籲市民適時接種疫苗。

楊何蓓茵到元朗社區疫苗接種站視察，她說現時80歲或以上長者和三3以下幼童的接種率，分別只有約72%和25%，即使病毒威脅相對上減低，疫苗仍提供保護作用。她又指總有一天「口罩令」的適用地點會改變，家長應及早安排幼童接種疫苗。她說未來政府會因應疫情發展，適時調整疫苗接種點計劃及設施。