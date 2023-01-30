稱新田購物城成從政遺憾　黃定光：「驅蝗」、「踢篋」致虧損被迫放棄

【有線新聞】位於落馬洲邊境的新田購物城開業三年結業，前立法會進出口界議員黃定光指，自由行取消，加上當時「驅蝗」、「踢篋」等示威導致購物城虧損，最終結業，成為他從政17年的遺憾。

黃定光接受民建聯訪問時，談及從政17年最遺憾的經歷，他坦承是推動發展新田購物城，指購物城建立經過很多困難，當時購物城策劃到建成歷時兩年半，建成後距離租約完結只有半年，不少大品牌表明待購物城租約續約，才進駐購物城。

他表示，至購物城開業後，香港的勢態亦有變，「自由行取消咗，亦都係出現一啲所謂『驅蝗行動』呀、『踢篋』呀嗰啲咁嘅嘢，令邊境購物城呢個設想被冷淡，導致購物城虧損好深，我哋就被迫放棄咗，呢件事係我17年立法會議員生涯裡面，非常遺憾嘅事。」

新田購物城佔地42萬平方呎，以政府臨時方式批地，最長為期三年，2018年2月初試業，計劃吸引內地客來港購物，其後爆發修例風波及新冠疫情，人流大受打擊，於2021年8月30日結業，半年多後成為新田方艙醫院，供新冠確診病人入住。

新田購物城附近大多為鄉村、停車場及棕地等，未有其他商業配套，而且缺乏景點，只有巴士及小巴途經，其中九巴只有三條路線途經購物城，而龍運巴士只有一條巴士線在非繁忙時段途經；五條小巴線以購物城作總站及中途站。