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修例風波｜遭警從後射海綿彈　商台記者申覆核　監警會維持「無法證實」

  • i-Cable
  • 2023年01月30日
【有線新聞】2019年商台記者被警員從後發射海綿彈射穿背囊，監警會覆核調查結果後，同意警方將投訴列為無法證實，涉事記者對結果極度失望。
時任警務處處長鄧炳強，曾就事件訓斥相關警員，記者事後投訴警員濫用職權，投訴警察課將投訴列為無法證實。記者去年9月要求覆核結果，監警會說，投訴警察課檢視相關影片後，認為調查結果並無不妥之處，同意維持原來的調查結果。
涉事記者重申，警方就事件的陳述失實，認為警員從背後發射海綿彈合理性成疑，亦不符最低程度武力原則，根據警察通例，在場的人員亦不應妨礙傳媒攝錄。
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