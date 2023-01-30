新蒲崗工廈三級火｜多項防火設備未符標準　處方曾發危險通知書　正提出檢控

【有線新聞】上周六發生三級火的新蒲崗永顯工廠大廈局部解封，有租戶損失價值十萬元貨物。大廈屬舊式工廈，有消防專家說樓層沒有灑水系統，消防喉管亦不符現有標準，火警風險較高。

三級火後兩日，租戶柯先生終於可以返回單位，沒有電力，自由出入。他做凍肉生意，倉庫在工廈三樓，與起火九樓單位隔得比較遠。火警發生後，整幢大廈停電，雪櫃內的凍肉全部報銷，損失大約十萬元。

柯先生：「看一看有沒有較好單位或地方搬遷。經一事、長一智，現時看到這兒沒有灑水系統，上層也沒有，如果有多些經驗（租樓），會多看清楚、問清楚。」

消防顧問梁錦得進入大廈視察，由於這裡是舊式工廈，沒有自動灑水系統，「當有火警發生的時候，不懂得自動灑水。沒有自動系統，使火勢很快蔓延。」梁錦得也看過後樓梯的消防喉管，直徑較標準小、只有一個出水口，不合現時標準，「工業大廈是孖頭，應該有兩個出水口，因為不夠水供應。消防處如果要處理大火，要從地下鋪喉管上高層，延誤救火時間。」

消防初步調查說大廈的手動火警警報系統不能運作，梁錦得看過大廈的手動警鐘，他說如果警鐘不響，消防泵未必能正常運作，「整個系統，不止笠把喉喉轆系統，外面的私家街井也會不夠水壓去救火。」

大廈走廊有很多棄置裝修物料，油漆、木材等易燃物品更阻塞了半條走廊。發生火警的電子零件倉庫在九樓，至今九樓及以上樓層仍然未解封。

政府2020年起立法規管舊式工廈，要提升消防設備。消防處回覆說新蒲崗永顯工廠大廈，是首階段等待處理的工廈，處方19至20年間曾經向大廈發出消除火警危險通知書，糾正21道損壞的防煙門，正就兩宗沒遵從通知書、糾正迷你倉火警危險的個案提出檢控。