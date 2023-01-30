大埔前區議員文念志涉未經批准選舉集會　阻差辦公罪成判服務令

【有線新聞】大埔前區議員文念志2019年區選前在維園涉嫌參與未經批准選舉集會，阻差辦公罪成，判處240小時社會服務令。

署理主任裁判官指案件沒有涉及暴力，被告只是跟警方激烈爭辯，又指被告並非存心犯案和有悔意；索取背景報告後接納建議判處社服令。文念志同時承認無牌管有無線電通訊器罪，罰款5,000元。同案另外兩名被告、沙田現任及前任區議員鄭仲恒及陳振哲早前同樣阻差辦公罪成，被判240小時社服令。