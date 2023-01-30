i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
大埔前區議員文念志涉未經批准選舉集會 阻差辦公罪成判服務令
i-Cable
2023年01月30日
【有線新聞】大埔前區議員文念志2019年區選前在維園涉嫌參與未經批准選舉集會，阻差辦公罪成，判處240小時社會服務令。
署理主任裁判官指案件沒有涉及暴力，被告只是跟警方激烈爭辯，又指被告並非存心犯案和有悔意；索取背景報告後接納建議判處社服令。文念志同時承認無牌管有無線電通訊器罪，罰款5,000元。同案另外兩名被告、沙田現任及前任區議員鄭仲恒及陳振哲早前同樣阻差辦公罪成，被判240小時社服令。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月18日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日
下一則新聞
下一則新聞
內地春節工廠趕訂單 假期未完跨省招工
中國在線
新聞資訊
今天
推薦閱讀
荃灣碼頭男子墮海遇溺 消防救起後送院不治
港聞
新聞資訊
2023年01月23日
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
去年逾300兒童服用受污染非處方咳藥水死亡 攝入小量也可致命
兩岸國際
新聞資訊
2023年01月24日
通關｜澳門每日四至五萬人入境 旅客指澳門較方便：不考慮香港
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月23日
銅鑼灣及尖沙咀等旅遊熱點冷清 旅客：沒有東西要特別買
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月24日
教育局倡100分鐘午膳、小息時間 逾九成小學不達標 心理學家：實體社交很寶貴
港聞
新聞資訊
日日有頭條
首頁新聞
2023年01月27日
其他人也在看
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月18日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日