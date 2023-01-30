簡約公屋｜示範單位首展出　非「開門見廁」則　包基本家電　租金為同區公屋九成

【有線新聞】政府展出簡約公屋示範單位，四至五人單位面積約300呎，租金2,600多元。輪候公屋最少三年就可申請。當局認為新界選址，都不會影響吸引力。

簡約公屋一入屋是客飯廳，有別於新一代公屋「開門見廁」的設計。放了餐枱及梳化後，剩餘空間不多。廚房一眼看完，但五臟俱全，單頭爐之外還放到雪櫃和洗衣機，一轉身就是鋅盤，空間剛好夠一人煮飯。廚房旁邊就是廁所，沒有乾濕分離，熱水爐、馬桶都在小小的空間內。客飯廳另一邊是睡房，沒有牆分隔，放得下一張「碌架床」，再加一張雙人床，還有辦公、學習的位置，想增加私隱度可以加布簾分隔。

簡約公屋的單位會有一些基本家電，例如熱水爐和廁所內的抽氣扇，但不包括在廚房的抽氣扇，如果要安裝就要自己付費。

這些四至五人單位面積約300呎，租金2,600多元，是同區公屋租金的九成。輪候公屋至少三年才合資格申請，會按公屋輪候冊排上樓次序。

簡約公屋市區及新界單位各佔一半，元朗選址是最大一幅地，目前元朗都有過渡房屋「同心村」，入住率只有六成，政府不擔心吸引力不足。房屋局局長何永賢：「只要鄰近大站，發覺出行或去市區其他地方，都不是問題。我們知道過渡性房屋，可能細單位比較多，家庭單位原來需求都很大，所以今次調節了三、四人單位與四、五人單位比例，都有30%那麼多，四至五人單位在過渡性房屋只有2%，簡約公屋整體而言有9%。」

當局會在簡約公屋預留休憩空間，讓居民舉辦活動，亦會邀請營運機構為居民提供洗衣、溫習室等服務。