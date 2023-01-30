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高鐵明起增車票 每日南北雙向三萬張
i-Cable
2023年01月30日
【有線新聞】星期二起高鐵南、北雙向車票，會由每日兩萬張增至三萬張。
運輸及物流局指，與港鐵、內地相關單位檢視口岸運作和車票銷售情況後，同意再增加每日發售車票數量，星期二起廣深港高鐵南北雙向車票，每日各增加五千張。
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