高鐵明起增車票　每日南北雙向三萬張

【有線新聞】星期二起高鐵南、北雙向車票，會由每日兩萬張增至三萬張。

運輸及物流局指，與港鐵、內地相關單位檢視口岸運作和車票銷售情況後，同意再增加每日發售車票數量，星期二起廣深港高鐵南北雙向車票，每日各增加五千張。