財政預算案｜自由黨倡派萬元消費券、撤「限奶令」

【有線新聞】自由黨與財政司司長陳茂波會面，要求在預算案再派消費券和撤銷「限奶令」。

自由黨會面後說經濟復蘇需時，希望政府平衡財政赤字後，再派消費券帶動經濟，又建議取消「限奶令」，逐步撤銷樓市「辣招」和擴大輸入外勞等。另外，社福界狄志遠與陳茂波會面後說，支持派一萬元消費券推動經濟，又要求預算案發還去年削減的1%社福開支給業界。