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行車證過期遇查　男子搜出懷疑毒品、爆竊工具被捕

  • i-Cable
  • 2023年01月30日
行車證過期遇查　男子搜出懷疑毒品、爆竊工具被捕

【有線新聞】警方在油麻地拘捕一名男子，涉嫌藏毒。

疑犯黑布蒙頭坐在地上。下午4時許，警員在寧波街巡邏期間，發現一輛私家車行車證過期，在車上和司機身上，搜獲少量懷疑毒品及爆竊工具，將司機拘捕。

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