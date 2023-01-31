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世衛維持將新冠疫情列為全球最高警戒級別　譚德塞：能減輕潛在負面影響

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  • 2023年01月31日
【有線新聞】世界衛生組織維持將新冠疫情列為全球最高警戒級別。
世衛聲明指緊急委員會上周五開會後，認為新冠疫情仍屬「國際關注的突發公共衛生事件」，但亦指疫情正處過渡期。總幹事譚德塞讚揚委員會的建議謹慎，能減輕潛在負面影響，他建議各國繼續提高疫苗接種率，監察有關病毒的數據，評估風險後調整旅遊措施等。世衛2020年1月首度將新冠疫情列為最高警戒級別，同年三月列為全球大流行，至今累計逾七億宗確診個案 ，並導致680萬人死亡 。
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