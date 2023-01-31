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撤隔離令｜醫管局指普通科門診名額充裕 會按各區不同需求加強服務
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2023年01月31日
【有線新聞】治療新冠確診病人的指定診所及遙距診症，昨日起停止服務，醫管局普通科門診診所預留約2,000個名額供確診者就診 ，局方指暫時名額充裕，亦會按各區不同需求加強服務。
醫管局總行政經理夏敬恒表示：「昨天我們普通科門診運作大致上正常，亦十分暢順，我們有2,000個特別名額，留給新型肺炎確診病人，亦看到有大約1,400名市民透過這個途徑預約，我們亦向他們提供服務，看到九龍區，例如深水埗、油尖旺（需求）會比較多，我們即時增加幾百個名額，我們是調動，就是將人手由需求沒那麼大的地方，調去一些需求比較大的地方。」
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