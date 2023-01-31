Tesla月初墮70米懸崖、全車奇蹟生還　事故竟與自動駕駛無關　父親被控數罪提堂

【有線新聞】美國加州一輛Tesla房車1月初高速行駛，其後跌落70米高懸崖，車上一家四口生還，包括兩名兒童，涉事司機被控企圖謀殺等罪今日提堂。

41歲司機、放射科醫生Dharmesh Patel被控三項企圖謀殺，並涉嫌對41歲妻子妮哈和7歲女兒施以家庭暴力，造成嚴重身體傷害，另被控兩項家庭暴力及企圖傷害人身罪。當局調查指與自動駕駛模式及車輛機件故障無關，故將調查重點轉移至Patel身上，但未有公開疑犯動機。Patel自事發後留醫，直至上周轉往監獄還柙。

救援人員認為意外是畜意造成。AP

加州公路巡邏隊認為意外是畜意造成，飛行官Shaun Bouyea表示，從未見過如此的車禍現場，這麼多人在出事車輛內而且全部生還。他又憶述指，當搜救人員看到兩名兒童在車內，仍然生還並可活動，隨即充滿希望。

加州公路巡邏隊認為意外是畜意造成。AP

密歇根大學交通研究所機械工程教授Jingwen Hu表示，根據車輛撞擊的嚴重程度，形容四人生還是奇蹟，「司機或低估車輛的安全性。」 意外發生於今年1月2日，有目擊者見到事發經過，稱由倒後鏡見到失事Tesla在加州一號公路高速靠右行駛，之後直墮懸崖，車上四人全部生還，Patel和妻子傷勢嚴重，無生命危險，7歲女兒和4歲兒子未有受傷。