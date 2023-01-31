美國新型肺炎疫情緊急狀態5.11結束　取消口罩令及打針等措施

【有線新聞】美國總統拜登預告5月11日解除新型肺炎疫情緊急狀態，將是近三年來首次復常。

白宮聲明稱拜登知會國會，緊急狀態將於5月11日結束，屆時不會強制要求戴口罩或接種疫苗，不再限制學校或商業活動，也不用再做檢測。

2020年時任總統特朗普宣布國家和公共衛生緊急狀態，提供免費檢測、接種疫苗和治療，拜登上任後多次延長。疾控中心數據顯示2020年至今，美國超過110萬人死於新型肺炎，單是上周有約3,700人。