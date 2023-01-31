返回
按輸入鍵開始搜尋

美國新型肺炎疫情緊急狀態5.11結束　取消口罩令及打針等措施

  • i-Cable
  • 2023年01月31日
【有線新聞】美國總統拜登預告5月11日解除新型肺炎疫情緊急狀態，將是近三年來首次復常。
白宮聲明稱拜登知會國會，緊急狀態將於5月11日結束，屆時不會強制要求戴口罩或接種疫苗，不再限制學校或商業活動，也不用再做檢測。
2020年時任總統特朗普宣布國家和公共衛生緊急狀態，提供免費檢測、接種疫苗和治療，拜登上任後多次延長。疾控中心數據顯示2020年至今，美國超過110萬人死於新型肺炎，單是上周有約3,700人。
其他人也在看
一線搜查｜男子新年食隔夜菜　腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲　連開三槍擊中菲裔醉漢　警指開槍屬「應該」
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過　一區只有7度　氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
今天
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世　曾揭發名導園子溫性侵事件　疑不敵誹謗壓力萌死念
2023年01月27日
2023兔年生肖開工吉日　6招秘訣助打工仔加薪　想升職辦公室必擺這植物
2023年01月21日