i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
美國新型肺炎疫情緊急狀態5.11結束 取消口罩令及打針等措施
i-Cable
2023年01月31日
【有線新聞】美國總統拜登預告5月11日解除新型肺炎疫情緊急狀態，將是近三年來首次復常。
白宮聲明稱拜登知會國會，緊急狀態將於5月11日結束，屆時不會強制要求戴口罩或接種疫苗，不再限制學校或商業活動，也不用再做檢測。
2020年時任總統特朗普宣布國家和公共衛生緊急狀態，提供免費檢測、接種疫苗和治療，拜登上任後多次延長。疾控中心數據顯示2020年至今，美國超過110萬人死於新型肺炎，單是上周有約3,700人。
兩岸國際
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
今天
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
下一則新聞
下一則新聞
巴西前總統博爾索納羅申請美國遊客簽證
兩岸國際
新聞資訊
今天
推薦閱讀
去年逾300兒童服用受污染非處方咳藥水死亡 攝入小量也可致命
兩岸國際
新聞資訊
2023年01月24日
東京新酒店25間推介 最平$137！超大露天溫泉／無邊際泳池／房內睇櫻花／1分鐘到JR
旅遊
生活
有線生活
2023年01月25日
休班消防蒲台島釣魚疑失蹤 救援人員海陸空搜救
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月26日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
今天
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日
教育局倡100分鐘午膳、小息時間 逾九成小學不達標 心理學家：實體社交很寶貴
港聞
新聞資訊
日日有頭條
首頁新聞
2023年01月27日
其他人也在看
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
今天
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日