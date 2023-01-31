胡鑫宇母證學校後山糧庫發現屍身　親屬：遺體雙腳與地面平行、死因料不簡單

【有線新聞】江西高中生胡鑫宇屍體發現案，胡鑫宇母親向內媒證實，遺體是在學校後山的糧庫發現；但有親屬稱屍體雙腳與地面平行，與自縊者一般腳尖向下情況不同，估計死因並不簡單。

胡鑫宇母親周一向內媒表示，兒子的遺體是在學校後山一個糧庫內發現，涉事錄音筆當時不在兒子身上，而是被掛在屍體旁邊的牆上。胡鑫宇父親稱，此前有搜救人員進過糧庫內搜尋，但並未到達遺體的發現點。

胡鑫宇生前就讀的致遠中學有負責人解釋，因為糧庫所放置的是國家儲備糧，管理嚴格，一般人無法入內，但經向當局申請，有部分家屬獲准進入協助搜索：「我們派了一個老師，跟著他(胡鑫宇)家屬，他爸爸、他姨夫、他的叔叔，還有幾個親屬吧，人蠻多的。(最後發現鑫宇他那個糧站的地方，也親眼去看過?)當時進過糧庫，只是沒有到那個(發現遺體)位置去，當時那個位置大家都疏忽了，沒過去了。」

到了後來死者被發現，當局批准部分家屬入內認屍；但有入過糧庫，並見過死者遺體的家屬，就覺得事有蹺蹊：「吊死的人腳尖向下的，但是我鑫宇(被發現時)的腳是這樣的，平平的。按理說你沒力氣了，你(腳掌)還得鬆下來。」

有代表家屬的律師認為，現場發現的錄音筆是破案關鍵，但要順利提取錄音並不容易。死者家屬代理律師鄭曉靜說：「它(錄音筆)畢竟是風吹雨淋了106天了，所以有可能損壞，它需要修復也需要提取。那錄音筆裏如果有胡鑫宇的留言的話，如果又能提取出來，一播放，真相就大白了。」

連官媒《人民日報》都發評論文章，呼籲徹查事件以釋除公眾疑慮，更強調案件不能造假，若稍有差池，後果不堪設想。