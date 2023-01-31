廣西黑猩猩掟水樽擊中遊客　食肆疑串通的士司機「宰客」

【有線新聞】內地近日有多處景區發生不少意外及旅遊亂象。在廣西南寧的動物園一隻黑猩猩向圍觀的人掟水樽，一名女遊客被擊中受傷；另外廣西有食肆懷疑與的士司機串謀「宰客」。

在湖南長沙生態動物園亦上演了一幕「人猩互攻」的場面，網傳片段見到，一隻黑猩猩向遊客擲水樽，遊客亦投以雜物，黑猩猩最後亦抱頭「敗走」。

在廣西南寧的這隻大猩猩大力投擲水樽，便擊中了一名女遊客。園方解釋說，黑猩猩的領地意識強，當時將遊客起哄及逗玩視為挑釁，擲樽是「正當防衛」，將會加強巡查及勸導遊客。

安徽休寧縣的一個景區內冰瀑，周一有護欄斷裂，有遊客掉下去，倒臥山下，獲救後被送往醫院救治。當地政府工作人員表示，將會修護護欄斷裂位置。

在河南駐馬店嵖岈山景區，有遊客逆行導致大批人堵塞滯留，景區工作人員表示：「堵了一個多小時，因為有些(遊客)是逆行，上來一半，然後下來。兩方遊客就卡在那一塊了，有疏導，但是有些遊客比較激動。」

另外，有遊客到廣西北海旅遊時，只是點了四個菜式，被收取了1500元人民幣，懷疑食肆濫收費用。涉事飯店工作人員稱：「有明碼實價，客人當時有簽字確認，我才做的。過年期間，貨比較多、比較貴，(遊客)點的兩個都是貴菜，一個龍頂魚加一個油螺，油螺我們在市場上拿貨130塊錢一斤，賣168(元)。」

工作人員又否認與的士司機串謀「宰客」，當地市場監督管理局事後有派員到飯店調查，並展開整治轄區內海鮮市場。