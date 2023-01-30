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巴基斯坦警察總部清真寺爆炸案搜救行動持續

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  • 2023年01月31日
巴基斯坦警察總部清真寺爆炸案搜救行動持續
【有線新聞】巴基斯坦白沙瓦警察總部的清真寺，遭自殺式炸彈襲擊，增加至90多人死、百多人傷。
搜救行動持續，救援人員在瓦礫中搜索生還者。巴基斯坦塔利班分支組織指揮官一度承認責任，但組織發言人與襲擊劃清界線，稱組織不會以清真寺、神學院和宗教場所為目標。事發當地周一，寺內逾300名信眾正參與午禱，施襲者坐在前排引爆炸彈背心，爆炸令天花倒塌，多人被困瓦礫中。總理夏巴茲謝里夫到醫院探望傷者，強調會嚴懲策劃襲擊的人。
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