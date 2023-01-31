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DSE｜逾五萬人報考較去年增1.5% 2014年以來首回升
i-Cable
2023年01月31日
【有線新聞】本年度有超過5萬人報考中學文憑試。
中學文憑試筆試4月底開考，超過4.3萬人是日校考生，另外7,700多人是自修生，總報考人數較去年增加1.5%，是自2014年以來首次回升。六成八考生報考兩個選修科目，最多人報考的分別是生物、經濟和化學。
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