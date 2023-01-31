i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
梁家騮廣告中標示折扣涉違專業守則 醫委會料今日有裁決
i-Cable
2023年01月31日
【有線新聞】立法會前醫學界議員梁家騮被投訴違反專業守則，醫委會繼續聆訊，預計下午有裁決。
梁家騮被指2016年在自己有份投資的診所的網頁及社交媒體刊出一個胃癌及腸癌篩檢廣告，違反專業守則中禁止醫生以招徠病人或兜攬生意為目的發放資訊。
控方結案陳詞時指，廣告一面倒講解侵入性檢查的好處、缺少解釋風險，目的是推銷特定年齡層市民做檢查。梁家騮一方指廣告可以推廣預先篩查，有強烈公眾利益，醫委會應酌情處理。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
今天
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
下一則新聞
下一則新聞
DSE｜逾五萬人報考較去年增1.5% 2014年以來首回升
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
西貢六旬漢因宗教問題爭執捱斬 同居女友涉傷人被捕
港聞
新聞資訊
2023年01月29日
銅鑼灣及尖沙咀等旅遊熱點冷清 旅客：沒有東西要特別買
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月24日
一線搜查｜內地通關「返大陸」預約7步教學 口岸配額、時段、申請限制一文看｜附預約連結
生活
有線生活
2023年01月12日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日
日本暴雪｜有港人如常出發稱可玩雪 旅議會：少於10團受影響
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月25日
M&M’s招牌吉祥物「換鞋」換出禍 不敵輿論停用 喜劇女演員接棒代言
即時新聞
新聞資訊
2023年01月26日
其他人也在看
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
今天
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日