梁家騮廣告中標示折扣涉違專業守則　醫委會料今日有裁決

【有線新聞】立法會前醫學界議員梁家騮被投訴違反專業守則，醫委會繼續聆訊，預計下午有裁決。

梁家騮被指2016年在自己有份投資的診所的網頁及社交媒體刊出一個胃癌及腸癌篩檢廣告，違反專業守則中禁止醫生以招徠病人或兜攬生意為目的發放資訊。

控方結案陳詞時指，廣告一面倒講解侵入性檢查的好處、缺少解釋風險，目的是推銷特定年齡層市民做檢查。梁家騮一方指廣告可以推廣預先篩查，有強烈公眾利益，醫委會應酌情處理。