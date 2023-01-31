棚仔清場｜最後一日市民感不捨　食環署為一度禁對外開放致歉

【有線新聞】深水埗欽州街臨時布市場關閉，騰出土地興建公營房屋。

晚上約7時，食環署職員關上「棚仔」的大閘，鎖上鐵鏈，市民和檔販不能再進入。食環署職員早上一度只准檔販進入「棚仔」，檔販批評阻礙清貨，署方為引起不便表示歉意。

食環署職員指：「先生，不可以進來。」布販稱：「我要丟垃圾，你不要關門。」布販指：「做到手指都痛。」有超過40年歷史的「棚仔」最後一日，告示說為了方便經營者遷出，「棚仔」暫停開放，布市場外和內都有多名食環署職員。

布販表示：「客人來取東西，（食環署職員）說不可以，可不可以？」食環署職員：「出去，請合作，守規矩。」布販：「現在不是五時，現在是否五時？」食環署職員：「麻煩出去。」

檔主說食環署的信件只說下午五時要清場，沒有提過不准做生意，布販李先生：「剛才有社工來到問我可否搬走布匹，我說可以搬，食環署說不可以，怎麼可能？我沒有空，我們做到很疲勞，真的很疲勞，這幾天由早做到晚。」

檔販跟食環署職員理論：「我們沒有做錯事情，你們不需要這樣監視我們，我們現在去處理，先開門。」食環署回覆說，有檔販認為人流太多阻礙搬貨，所以一度只准檔販進入市場，對引起不便表示歉意，10時起已讓市民自由出入。

客人之後可以自由出入掃貨，知專設計學院學生Lemon：「選擇真的很多，甚麼都買到，布料、配飾很多都買到。」知專設計學院學生Svea：「花邊很貴，但這裏買一包只是2、40元，人情味多一點，現在關閉就可惜。」

到原定清場時間五時，「棚仔」仍未關門，檔販將布料放在門口讓人免費拿走。棚仔餘下49個非持牌經營者，有33戶選擇結束營運，政府會有七至十萬元特惠金，其餘16戶搬到通州街的新布藝市場。