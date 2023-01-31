區議會選舉｜兩落選人承認無交選舉申報書　下月22日判刑

【有線新聞】兩名2019年區議會選舉落選人承認無按條例提交選舉申報書，押後下月22日判刑，兩人獲准保釋。

被告胡健南及王鑑賢，分別是2019年區議會東區漁灣及環翠選區候選人，案情指兩人未有在19年12月29日限期前，按例提交選舉申報書，翌年兩人在廉署警誡會面，承認無呈交申報書，之後向高等法院申請延期呈交被拒。胡健南說以為申請資助才須呈交，王鑑賢說不清楚詳情，辯方求情指兩人坦白認罪，事件中沒有得益、無動機干擾選舉，只是忽視法律後果，承諾不再重犯。