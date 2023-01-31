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CBD明起列危險藥物 棄置箱收集逾7.7萬件
i-Cable
2023年01月31日
【有線新聞】CBD大麻二酚明天起列為危險藥物，政府的棄置箱收集到超過7.7萬件CBD物品。
政府去年10月在全港設置10個棄置箱，截至星期日收集到約77,400件含有CBD物件，主要是護膚品、口服油、健康補充品等。CBD星期三起列為危險藥物，販運及非法製造CBD及產品，最高可判終身監禁及罰款500萬元。
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