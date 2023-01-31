八成幼稚園收生較上學年少四分一　教聯會指受疫情及移民等影響

【有線新聞】一項調查發現近八成受訪幼稚園今年收生較上學年少四分之一。

教聯會去年12月訪問大約230間幼稚園，他們指收生不足主要受出生率下跌、疫情及移民等影響，五成幼稚園預計來年要裁減教師、四成預計要凍薪。教聯會擔心幼教業界會出現倒閉潮，建議政府加強財政支援，包括提供一筆過特別津貼、調高幼稚園學童的單位資助額兩成等等。