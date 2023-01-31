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議員質疑人工島與北區都會區職能重疊　當局指人工島可增加就業改善交通

  • i-Cable
  • 2023年01月31日
【有線新聞】政府計劃在交椅洲填海建設3個人工島，填海造價達5,800億元，有荃灣區區議員質疑人工島與北部都會區職能重疊。
荃灣區議員文裕明指：「建立第三核心商業區這個當然是好事，但問題是北區大都會已經有一個核心，它們彼此之間是什麼關係？又有甚麼分工？會否明確一點讓我們知道？問題如果太重疊，可能是一個浪費。」
可持續大嶼辦事處處長胡國源：「荃灣市中心距離人工島車程是少於15分鐘，所以如果在人工島有20多萬個就業職位，荃灣居民都可以享用。另外，策略性道路亦會為荃灣區至中環區提供一個分流，在交通網絡提升應變能力。」
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