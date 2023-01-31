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自由黨推師友補習計劃 料逾40基層學生受惠
i-Cable
2023年01月31日
【有線新聞】自由黨推出高中生師友計劃替基層學生補習。
自由黨本月開始在油麻地與慈善機構合作，為基層高中生，包括少數族裔提供象徵式收費的補習班，亦會在暑假提供實習和工作機會，自由黨成員會擔任師友，預計超過40人受惠。
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