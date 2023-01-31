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法援署擬特定情況下公布申請結果及原因 下調律師可接辦案件至30宗
i-Cable
2023年01月31日
【有線新聞】法援服務局指日後在特定情況下，將公布法援申請結果及原因。
法援署在新一份年報提出近期社會對部分法援署工作有誤解，由於法律專業保密權，法援署往往未能澄清個案詳情，因此日後會要求法援申請人簽署書面同意，容許在合適情況下，披露申請人的申請結果及決定原因，年報亦提及部分案件過分集中由某些律師及大律師接辦，法援署將下調每位律師可接辦的民事法援案件由原先35宗減至30宗，大律師的限額則由20宗減至15宗。
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