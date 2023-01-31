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警方大圍追截私家車 釀六車連環相撞 三人輕傷 一人被捕
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2023年01月31日
【有線新聞】警方在九龍塘追截四名懷疑扒手，疑犯駕車逃走，在大圍失事造成六車相撞、三人輕傷，司機涉嫌狂亂駕駛及無牌駕駛被捕。
疑犯的私家車撞到的士及四架私家車，在大圍紅梅谷停下，有車的車頭撞至凹陷，警方封鎖部分行車線，其中一人黑布蒙頭、鎖上手銬，協助調查。
事發在下午2時許，警方接獲線報指懷疑有人盜用他人信用卡，跟蹤疑犯的私家車，車上四人其後到九龍塘一個商場購物，離開時被警方追截，在紅梅谷路撞車，四人下車逃走，警員追上，制服一名南亞裔司機，以涉嫌狂亂駕駛及無牌駕駛拘捕他。
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