i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
廣告中顯示折扣違專業守則 被裁定專業失當 梁家騮：涉相當大公眾利益
i-Cable
2023年01月31日
【有線新聞】立法會前醫學界議員梁家騮被投訴刊登廣告宣傳胃癌及腸癌篩檢優惠，違反專業守則，醫委會裁定他專業失當，予以譴責。
醫生梁家騮：「公立醫院輪候時間很長，有時提供低價錢折扣予病人有很大爭議性，涉及相當大公眾利益，需要考慮接下來怎樣做。」
梁家騮被指2016年在自己有份投資的診所的網頁及社交媒體刊登廣告，宣傳胃癌及腸癌篩檢優惠，違反專業守則禁止醫生以招徠病人或兜攬生意為目的，發放資訊。醫委會研訊小組主席鄧惠瓊說，登廣告提供優惠是宣傳手法，梁家騮未能達到業界標準及期望，無法平衡公共健康及病人知情權，裁定他專業失當。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋 為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
生活
有線生活
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
今天
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
下一則新聞
下一則新聞
警方大圍追截私家車 釀六車連環相撞 三人輕傷 一人被捕
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
新蒲崗工廈三級火｜火場為電子零件倉庫 燒逾半日仍未救熄 大廈手動警報系統失靈
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月28日
東京13間新酒店2023 3分鐘到JR！免費溫泉／房內桑拿／無邊際泳池 6人家庭可入住
旅遊
生活
有線生活
2023年01月27日
M&M’s招牌吉祥物「換鞋」換出禍 不敵輿論停用 喜劇女演員接棒代言
即時新聞
新聞資訊
2023年01月26日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
今天
西貢六旬漢因宗教問題爭執捱斬 同居女友涉傷人被捕
港聞
新聞資訊
2023年01月29日
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋 為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
生活
有線生活
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
今天
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日