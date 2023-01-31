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廣告中顯示折扣違專業守則　被裁定專業失當　梁家騮：涉相當大公眾利益

  • i-Cable
  • 2023年01月31日
【有線新聞】立法會前醫學界議員梁家騮被投訴刊登廣告宣傳胃癌及腸癌篩檢優惠，違反專業守則，醫委會裁定他專業失當，予以譴責。
醫生梁家騮：「公立醫院輪候時間很長，有時提供低價錢折扣予病人有很大爭議性，涉及相當大公眾利益，需要考慮接下來怎樣做。」
梁家騮被指2016年在自己有份投資的診所的網頁及社交媒體刊登廣告，宣傳胃癌及腸癌篩檢優惠，違反專業守則禁止醫生以招徠病人或兜攬生意為目的，發放資訊。醫委會研訊小組主席鄧惠瓊說，登廣告提供優惠是宣傳手法，梁家騮未能達到業界標準及期望，無法平衡公共健康及病人知情權，裁定他專業失當。
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