垃圾收費最快第四季實施　當局稱屢勸不改才執法、非鋪天蓋地埋伏市民

【有線新聞】政府最快第四季實施垃圾收費，首六個月是適應期，當局說屢勸不改才會執法。

選委會界別陳紹雄：「在屋苑的中央垃圾房，如果（物管職員）發現違規膠袋是頗困難的，就算有作業指引都難，因為面對是出糧的業主。」

環保署副署長（減廢）陸嘉健：「已與各大物業管理公司溝通，理解要他們直接與市民衝突，他們都不想，所以我們說若有資料通知我們，由我們自己採取調查，如果發現有人經常拿違規垃圾出來就會採取行動，整件事以風險為本，局長都說我們不是鋪天蓋地去埋伏市民。」

廢物回收商碧瑤未按承諾將「綠在觀塘」的3噸紙包飲品盒交往指定回收商喵坊，事件曝光一周，當局說仍未知該批飲品盒去向。