i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
垃圾收費最快第四季實施 當局稱屢勸不改才執法、非鋪天蓋地埋伏市民
i-Cable
2023年01月31日
【有線新聞】政府最快第四季實施垃圾收費，首六個月是適應期，當局說屢勸不改才會執法。
選委會界別陳紹雄：「在屋苑的中央垃圾房，如果（物管職員）發現違規膠袋是頗困難的，就算有作業指引都難，因為面對是出糧的業主。」
環保署副署長（減廢）陸嘉健：「已與各大物業管理公司溝通，理解要他們直接與市民衝突，他們都不想，所以我們說若有資料通知我們，由我們自己採取調查，如果發現有人經常拿違規垃圾出來就會採取行動，整件事以風險為本，局長都說我們不是鋪天蓋地去埋伏市民。」
廢物回收商碧瑤未按承諾將「綠在觀塘」的3噸紙包飲品盒交往指定回收商喵坊，事件曝光一周，當局說仍未知該批飲品盒去向。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋 為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
生活
有線生活
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
今天
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
下一則新聞
下一則新聞
廣告中顯示折扣違專業守則 被裁定專業失當 梁家騮：涉相當大公眾利益
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
教育局倡100分鐘午膳、小息時間 逾九成小學不達標 心理學家：實體社交很寶貴
港聞
新聞資訊
日日有頭條
首頁新聞
2023年01月27日
英國四歲童智商達139 成門薩最年輕成員 能以六種語言數數 開始閱讀《哈利波特》
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
英國倫敦工人維修夜間公廁期間被壓死
兩岸國際
新聞資訊
2023年01月28日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
西貢六旬漢因宗教問題爭執捱斬 同居女友涉傷人被捕
港聞
新聞資訊
2023年01月29日
一線搜查｜內地通關「返大陸」預約7步教學 口岸配額、時段、申請限制一文看｜附預約連結
生活
有線生活
2023年01月12日
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋 為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
生活
有線生活
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
今天
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日