外交部強烈不滿捷克候任總統與蔡英文通電

【有線新聞】在北京，外交部對於捷克候任總統帕維爾與蔡英文通電話，表達強烈不滿及堅決反對。

外交部表示，已向捷克政府提出嚴正交涉，批評帕維爾妄顧中方多次勸阻和反覆交涉，執意踩踏紅線，嚴重干涉內政，促請捷克恪守一個中國原則，避免對兩國關係造成難以挽回的損失。將於3月上任的帕維爾周一與蔡英文通話，肯定雙方共享自由、民主及尊重人權等價值，雙方同意加強夥伴關係，帕維爾更表示希望與蔡英文見面。