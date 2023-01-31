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外交部強烈不滿捷克候任總統與蔡英文通電

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  • 2023年01月31日
外交部強烈不滿捷克候任總統與蔡英文通電
【有線新聞】在北京，外交部對於捷克候任總統帕維爾與蔡英文通電話，表達強烈不滿及堅決反對。
外交部表示，已向捷克政府提出嚴正交涉，批評帕維爾妄顧中方多次勸阻和反覆交涉，執意踩踏紅線，嚴重干涉內政，促請捷克恪守一個中國原則，避免對兩國關係造成難以挽回的損失。將於3月上任的帕維爾周一與蔡英文通話，肯定雙方共享自由、民主及尊重人權等價值，雙方同意加強夥伴關係，帕維爾更表示希望與蔡英文見面。
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